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【中國限電】李克強：糾正一刀切限電限產　依靠市場機制促進節能減排降碳

股市 22:36 2021/10/11

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【中國限電】李克強：糾正一刀切限電限產　依靠市場機制促進節能減排降碳

國務院總理李克強主持召開國家能源委員會會議，提到要結合近期應對電力、煤炭供需矛盾的情況，深入論證提出碳達峰分步驟時間表路線圖，堅持全國一盤棋，不搶跑，從實際出發，糾正有的地方「一刀切」限電限產或「運動式」減碳，確保北方群眾溫暖安全過冬。

李克強又稱，提高清潔能源比重，更多依靠市場機制促進節能減排降碳，提升綠色發展能力。

李克強表示，實現碳達峰碳中和是國家經濟自身轉型升級的要求，也是共同應對氣候變化的需要，強調要科學有序推進實現「雙碳」目標，這必須付出長期艱苦卓絕的努力。

李克強指出，中國仍是發展中國家，現階段工業化城鎮化深入推進，能源需求不可避免繼續增長，必須以保障安全為前提構建現代能源體系，提高自主供給能力。針對以煤為主的資源禀賦提高煤炭利用效率，加大油氣勘探開發，強化能源科技攻關。
 
李克強又指，要統籌穩增長和調結構，深化能源領域市場化改革，推動能源綠色低碳轉型，提升安全保障能力，為現代化建設提供堅實支撐。

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【中國限電】內媒評拉閘限電：運動式減碳不可持續　加快構建新能源為主體電力系統

編輯：李哲毅

港股 碳中和 節能減排 中國 李克強

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