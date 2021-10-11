▲ 【騰訊700】微信青少年模式新增「監護人授權」功能 家長可遙距管理瀏覽內容

騰訊 （00700） 繼續推出未成年人保護措施，微信宣布推出iOS 8.0.15新版本，升級微信青少年模式，新增「監護人授權」功能。開啟上述功能後，青少年可以通過遠程申請監護人授權，以訪問公眾號文章、小程序、鏈接和延長視頻號使用時間，監護人可通過個人微信賬號遠程對申請進行授權。

現時青少年要查看未關注公眾號圖文、觀看時長超過40分鐘的視頻號內容、訪問未曾添加的小程序時，會彈出「該功能受限制，不可訪問」的頁面，點擊「申請今天臨時訪問」，在監護人同意的情況下，就可以觀看內容。

監護人在現場時，可通過驗證密碼進行授權，監護人不在現場時，授權申請將發到監護人個人微信賬號上，監護人可查看申請訪問的內容詳情，並決定是否進行同意操作。其中，臨時申請的訪問權限將在當天晚上24點失效，視頻號延長使用時間為40分鐘。

微信團隊表示，未來微信將持續廣泛收集用戶反饋，及時從技術上完善對青少年的各項方便有效的保護措施，「並持續對青少年進行正向引導，與家長共同保護青少年健康成長」。

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編輯：李哲毅