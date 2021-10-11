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【KKR繼任人】私募基金KKR新聯合CEO　未滿50歲

股市 22:36 2021/10/11

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【KKR繼任人】私募基金KKR新聯合CEO　未滿50歲

全球最大的私募基金之一的KKR Co.（美：KKR），任命49歲Joe Bae和48歲Scott Nuttall爲公司聯合CEO，而聯合創辦人77歲的Henry Kravis和78歲的George Roberts，則繼續擔任公司執行主席。

Henry Kravis和George Roberts聲明中表示，過去近45年來，他們對公司的貢獻和對客戶的服務感到自豪。

根據資料，Henry Kravis和George Roberts於1996年加入KKR，並在2017年7月獲任命為聯合總裁和聯合營運總監，估計二人淨資產分別達110億美元。

同時，公司宣布重組，會將KKR & Co.與KKR Holdings合拼。KKR將取消其優先股類別，給予所有股份平等的投票權。KKR表示，此舉將增加普通股股東的權利，進一步調整管理層和投資者的利益。

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編輯：曾樂詩

 

 

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