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【內房危機】新力預告無力支付18日到期美元債　觸發交叉違約、總額55億港元

股市 10:04 2021/10/12

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新力逾期付款，貸款人未有強制行動。圖為新力董事長張園林。

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新力控股 （02103） 上月股價單日大瀉近9成後停牌，新力控股事後披露，未能在9月18日支付境內應付利息3874萬元人民幣，繼而延遲派付末期股息，並波及新力控股境外債權。新力控股周一（11日）晚公布，無力償付票面息9.5厘、10月18日到期的2.5億美元債券的本金及最後一期利息，確認「可能發生違約事件」。

新力控股預告，事件會引發交叉違約，包括2022年1月到期的2.5億美元8.5厘優先無抵押票據、2022年6月到期的2.1億美元10.5厘優先無抵押票據，持有人可要求債券立即到期及應付。3筆境外美元債券本金金額折合達55億港元。

新力稱，公司將尋求與債券等不同境外融資安排的相關債權人溝通，為違約事件尋建議補救方法。

新力控股崩盤前爆出主席退出微信群 投資者要求直接對話、「躲是解決不了問題」，可見【下一頁】

新力控股遭標普及惠譽降評級 標普：新力最終會被迫出售資產來還債，可見【下一頁】

9月已有境外融資協議到期未付　遭委任接管人

新力早前指，9月20日未向與公司有融資協議的境外債權人，支付7542萬美元本金和應計利息。該債權人已根據抵押安排委任接管人。

新力最新補充，除2021年9月公告所述者外，最新無收到來自任何債權人（包括其他境外融資安排項下的有關債權人）就有關其他境外融資安排（包括公募債券）的任何強制行動或其加速清償的任何行動作出的任何通知。

境外債權人已委任接管人，被接管的境內附屬公司業務維持穩定，大致不受債權人強制行動影響，但未能確定強制行動帶來的後果。新力與債權人對話仍持續。

新力指出，已委聘法律顧問及財務顧問，以評估集團的資本結構及流動資金，評估仍在進行，且尚未制定任何具體解決方案。

【新力斬倉】新力斬倉遭掟1.5億股　富途散戶接3成貨

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記者：譚志偉

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港股 債券 新力控股（02103）

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