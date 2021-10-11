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【內房危機】新力逾期付款 貸款人未有強制行動

股市 21:04 2021/10/11

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新力逾期付款，貸款人未有強制行動。圖為新力董事長張園林。

新力控股 （02103） （已發生違約及停牌）發通告，對於逾期付款，新力已持續與有關貸款人積極協商，以期還款安排達成一致，貸款人則未有要求加速清償或採取任何其他強制行動。

【內房危機】新力控股遭標普及惠譽降評級　標普：新力最終會被迫出售資產來還債

境外債權人已委任接管人，被接管的境內附屬公司業務維持穩定，大致不受債權人強制行動影響，但未能確定強制行動帶來的後果。新力與債權人對話仍持續。

【ET財智Talk】內房債務危機持續發酵　惠理葉浩華分析債市前景（按此立即收看）

此外，2021年債券將於10月18日支付最後一期利息，預期未有充足財政資源償付，有可能發生違約。

另外，2022年1月債券及2022年6月到期債券，預計到期亦未能償付，及發生交叉違約，有可能立即到期及應付。

新力指出，已委聘法律顧問及財務顧問，以評估集團的資本結構及流動資金，評估仍在進行，且尚未制定任何具體解決方案。

【新力斬倉】新力斬倉遭掟1.5億股　富途散戶接3成貨

【內房股】新力控股插近9成後停牌　標普降評級、「公司拒交流19.5億債務還款計劃」（第四版）

記者：譚志偉

【ET開市直擊】美股陰霾暫消 趁反彈應減磅離場？【按此】

港股 債券 新力控股（02103）

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