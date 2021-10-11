【內房危機】新力逾期付款 貸款人未有強制行動

▲ 新力逾期付款，貸款人未有強制行動。圖為新力董事長張園林。

新力控股 （02103） （已發生違約及停牌）發通告，對於逾期付款，新力已持續與有關貸款人積極協商，以期還款安排達成一致，貸款人則未有要求加速清償或採取任何其他強制行動。

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境外債權人已委任接管人，被接管的境內附屬公司業務維持穩定，大致不受債權人強制行動影響，但未能確定強制行動帶來的後果。新力與債權人對話仍持續。

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此外，2021年債券將於10月18日支付最後一期利息，預期未有充足財政資源償付，有可能發生違約。

另外，2022年1月債券及2022年6月到期債券，預計到期亦未能償付，及發生交叉違約，有可能立即到期及應付。

新力指出，已委聘法律顧問及財務顧問，以評估集團的資本結構及流動資金，評估仍在進行，且尚未制定任何具體解決方案。

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記者：譚志偉

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