▲ 【巨災債券】金管證監發通涵 提醒保險相連證券銷售應以機構投資者為主

金管局及證監會向中介機構發通涵，提示業界在分銷如巨災債券的保險相連證券及相關產品時，務必遵守《操守準則》，而且基於保險相連證券的複雜性及市場流動性，目標銷售對象應以機構投資者為主，並不適合散戶投資者，而凡以公眾為銷售對象的基金亦都不應視為合資格的保險相連證券投資者。

通涵指，保險公司或再保險公司可藉保險相連證券機制，以證券化的方式將保險風險轉嫁予資本市場。一般而言，保險相連證券的市場流動性甚低，其架構及估值可能更形複雜，一旦發生預設觸發事件（例如天災或其他災難），投資者有可能損失全數資金。

中銀保監鼓勵內險企業赴香港發行「巨災債券」｜可見【下一頁】

因此，目標投資者應有足夠的知識及投資歷練，方能明白相關風險，保險相連證券主要以機構投資者，例如保險公司、銀行及對沖基金，為目標及銷售對象。

根據《保險業（特定目的業務）規則》，限制保險相連證券只可售予如：政府、保險公司、銀行以及經營提供投資服務業務的受規管法團的若干類別投資者，並設有25萬美元或等值的最低投資額。

通涵建議中介機構應進行產品盡職審查、確保產品的風險回報狀況切合客戶的具體財務狀況及風險承受能力、向客戶提供充分而準確的產品資料、向員工提供足夠培訓等。

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