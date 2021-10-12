【疫後危機】ASOS管理層大執位　疫情優勢漸減　明年盈利恐急跌4成

▲ 英國網上服裝零售商ASOS估計，明年盈利有機會大跌4成。（法新社圖片）

新冠肺炎疫情爆發期間，帶動不少網購平台的生意額急增。當疫情漸漸緩和，企業如何維持穩定、留住客戶，成為一大難題。英國網上服裝零售商ASOS估計，因消費習慣漸漸回復至疫前，加上物流成本上漲，明年盈利有機會大跌4成。

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疫後退貨率回升

綜合外電報道，ASOS管理層將出現變動，已加入ASOS 12年的現任行政總裁Nick Beighton將會離職。同樣即將離任的ASOS主席Adam Crozier解釋，ASOS即將會有全新的5年計劃，而Nick Beighton不希望在計劃的中途離任，故決定在現時請辭。ASOS仍在物色新任行政總裁的人選，暫時Nick Beighton的工作將會由財務總監Mat Dunn接手。

ASOS新任行政總裁似乎要面對不少挑戰，應對疫後危機。據報道指，在疫情期間，ASOS受惠於休閒服裝需求上漲、退貨率維持於低水平，加上消費者轉向網購，令該網站吸納了140萬名新用戶。消費者減少退貨，令ASOS節省超過6700萬英磅的成本，惟該企發現，最近的退貨率已逐步回復至正常水平。

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物流成本上升打擊大

同時，物流成本、薪金水平漲等負面因素，為ASOS的盈利帶來壓力。截至8月31日，ASOS經調整後的稅前利潤升36%至1.93億英磅，但該企預計明年利潤將會下跌至1.1億至1.4億英磅。

有分析師認為，在疫情期間，消費者對於外出退貨的意欲不大，為ASOS帶來特別大的利潤率。然而，現時疫情緩和，這種優勢漸漸退卻，ASOS需要面對泡沫爆破的問題。

同時，分析亦認為Nick Beighton的離任消息相當令人振驚，特別是他對於ASOS過往的成功，有不可或缺的影響力。而ASOS現時亦面對多重挑戰，包括供應鏈中斷、競爭激烈對手動態，以及消費者對可持續發展的強烈關注。分析相信，這些因素均令ASOS未來幾年的業務帶來更具挑戰性的前景，亦似乎導致公司管理層的「大執位」。

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責任編輯：葉泳珊