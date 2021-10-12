  • 25°C
香港時間 : 20211012日 (二) 18:36
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

期權的用途（3）

理財智慧 18:15 2021/10/12

分享：

前文講解過期權的兩個用途，第一個是鎖定買入價或賣用價，即使市場再波動，對期權買家都不會有影響，因為價格已經鎖定。第二個是以小博大，以期權特性，較小金錢，便能複雜大筆正股的變化，從而做到以小博大的效果。

第三個用途就是，當一些操作，沒法以正股做到，或者不想持有正股的情況下，便可以期權進行。例如看好一隻成交量很小的股票，美股中，每日成交量少於20萬股便算少，有些投資者，甚至要求每日成交量要達100萬股。因成交量太少，會有流動性問題，難以買入及放售。

這是如果該正股有期權，便可賞試以期權取代，當正股上升，認購期權價格都會上升，賣出認購期權可能會比正股容易。

【筍工推介】漁護署招聘助理物流主任 月薪逾2.1萬元 入職條件一覽

    點擊圖片放大
    +9
    +8

另一個例子，是看淡某股票，但該股借貨沽空的利息很高，即使股價下跌所賺的錢，不足以補償所交利息。又或者十分波動，直接沽空怕股票大升而損失慘重。就可以買入認沽期權，從股價下跌獲利，即使大升，最多只蝕期權金，不會損失慘重。

同場加映:【溫股知新】絕密三寶 策略檢討

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

撰文 : 龍瑞成

買入價 期權 股票 買入 成交 美股 沽空

上一篇文章

【樓市熱話】5年前賣自住樓賺2球 最終與老婆離婚收場 網民：一個抉擇影響一生

下一篇文章

【恒大危機】恒大傳再次未有按時 支付美元債息
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【公屋裝修】港男彩園邨獨居20年 22萬大翻新200呎單位 全屋榻榻米組成 「堪比千呎豪宅」一房多用
【公屋裝修】港男彩園邨獨居20年 22萬大翻新200呎單位 全屋榻榻米組成 「堪比千呎豪宅」一房多用
通脹風險勿低估 善用另類投資開拓收益來源
通脹風險勿低估 善用另類投資開拓收益來源
【室內裝修】 30萬裝修凱樂苑380呎單位 為愛子一房變兩房 木條半屏風解決「黑廳」問題
【室內裝修】 30萬裝修凱樂苑380呎單位 為愛子一房變兩房 木條半屏風解決「黑廳」問題
九建石角路新盤命名「海茵莊園」　康城一帶首次提供開放式單位　 最細約200呎起細絕將軍澳
九建石角路新盤命名「海茵莊園」　康城一帶首次提供開放式單位　 最細約200呎起細絕將軍澳
【青姐話】一二三、紅綠燈、博反彈、要小心
【青姐話】一二三、紅綠燈、博反彈、要小心
【室內設計】夫婦花145萬裝修逾千呎獨立屋　用一招加強全屋防漏效果　獲網民激讚設計似足豪宅
【室內設計】夫婦花145萬裝修逾千呎獨立屋　用一招加強全屋防漏效果　獲網民激讚設計似足豪宅