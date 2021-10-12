前文講解過期權的兩個用途，第一個是鎖定買入價或賣用價，即使市場再波動，對期權買家都不會有影響，因為價格已經鎖定。第二個是以小博大，以期權特性，較小金錢，便能複雜大筆正股的變化，從而做到以小博大的效果。

第三個用途就是，當一些操作，沒法以正股做到，或者不想持有正股的情況下，便可以期權進行。例如看好一隻成交量很小的股票，美股中，每日成交量少於20萬股便算少，有些投資者，甚至要求每日成交量要達100萬股。因成交量太少，會有流動性問題，難以買入及放售。

這是如果該正股有期權，便可賞試以期權取代，當正股上升，認購期權價格都會上升，賣出認購期權可能會比正股容易。

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另一個例子，是看淡某股票，但該股借貨沽空的利息很高，即使股價下跌所賺的錢，不足以補償所交利息。又或者十分波動，直接沽空怕股票大升而損失慘重。就可以買入認沽期權，從股價下跌獲利，即使大升，最多只蝕期權金，不會損失慘重。

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