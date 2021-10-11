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【美股焦點】三大指數開市表現分化 區塊鏈板塊造好

股樓投資 22:09 2021/10/11

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美股三大指數周一（11日）開市表現分化，道瓊斯工業平均指數升28.65點及0.08%，報34,774.90點，標準普爾500指數跌4.74點及0.11%，報4,386.60點，納斯達克指數跌40.47點及0.28%，報14,539.06點。

比特幣在周一升穿5萬7美元水平，摩根大通析師表示，機構投資者的資金正從黃金流向比特幣，區塊鏈板塊造好，Bit Digital（BTBT）升11.54%、第九城市（NCTY）升8.33％、Marathon Digital（MARA）升7.12%、、Coinbase（COIN）升2.36%。根據coindesk 數據，截至本港時間晚上10時06分，比特幣最新報57,105美元。

能源供應緊張，油價在周一續創新高，紐約期油突破每桶82美元，續創7年新高，布蘭特期油升至每桶84美元，為自2018年10月以來新高。帶動油氣板塊走高，道達爾（TTE）漲1.94%、英國石油（BP）漲1.74%、中國石油（PTR）漲1.72%%。

 

 

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同場加映：【青姐話】一二三、紅綠燈、博反彈、要小心

 

 

 

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責任編輯：黃苑筠

 

 

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