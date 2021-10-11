【綠色金融】綠色可持續金融跨機構督導小組歡迎《香港氣候藍圖2050》

▲ 綠色可持續金融跨機構督導小組歡迎《香港氣候藍圖2050》｜（資料圖片）

政府上周發布《香港氣候行動藍圖2050》，由金管局及證監會共同發起成立的「綠色和可持續金融跨機構督導小組」表示歡迎並全力支持《香港氣候行動藍圖2050》。金管局總裁兼督導小組聯席主席余偉文表示，小組將致力協助加快香港綠色和可持續金融的發展，以支持本港經濟轉型至碳中和，以及利便金融機構管理氣候風險。

政府的《香港氣候行動藍圖2050》以「零碳排放、綠色宜居、持續發展」為願景，提出香港應對氣候變化和實現碳中和的策略和目標。

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證監會行政總裁兼督導小組聯席主席歐達禮表示，香港作為國際金融中心，在融通資本以落實《香港氣候行動藍圖2050》所詳述的四大減碳策略和措施，即「淨零發電」、「節能綠建」、「綠色運輸」和「全民減廢」方面，擔當着重要角色。

歐達禮指，香港將繼續鞏固其作為亞洲和內地（包括粵港澳大灣區）的綠色金融中心的地位，讓國際投資者與內地市場互相連繫。

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余偉文表示，期待透過具體行動與所有持分者建立緊密的夥伴和合作關係，以實現行動藍圖所訂立的目標。

督導小組由金管局證監會在2020年5月共同發起成立，其他成員包括環境局、財庫局、港交所（00388）、保監局及積金局。

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