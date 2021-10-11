  • 29°C
香港時間 : 20211011日 (一) 19:48
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【綠色金融】綠色可持續金融跨機構督導小組歡迎《香港氣候藍圖2050》

Hot Talk 19:29 2021/10/11

分享：

綠色可持續金融跨機構督導小組歡迎《香港氣候藍圖2050》｜（資料圖片）

政府上周發布《香港氣候行動藍圖2050》，由金管局及證監會共同發起成立的「綠色和可持續金融跨機構督導小組」表示歡迎並全力支持《香港氣候行動藍圖2050》。金管局總裁兼督導小組聯席主席余偉文表示，小組將致力協助加快香港綠色和可持續金融的發展，以支持本港經濟轉型至碳中和，以及利便金融機構管理氣候風險。

政府的《香港氣候行動藍圖2050》以「零碳排放、綠色宜居、持續發展」為願景，提出香港應對氣候變化和實現碳中和的策略和目標。

政府未來15至20年投放2400億應對氣候變化挑戰　｜詳見【下一頁】
　　 
證監會行政總裁兼督導小組聯席主席歐達禮表示，香港作為國際金融中心，在融通資本以落實《香港氣候行動藍圖2050》所詳述的四大減碳策略和措施，即「淨零發電」、「節能綠建」、「綠色運輸」和「全民減廢」方面，擔當着重要角色。

歐達禮指，香港將繼續鞏固其作為亞洲和內地（包括粵港澳大灣區）的綠色金融中心的地位，讓國際投資者與內地市場互相連繫。

陳茂波：籌備本財年發行綠色零售債券｜詳見【下一頁】

余偉文表示，期待透過具體行動與所有持分者建立緊密的夥伴和合作關係，以實現行動藍圖所訂立的目標。

督導小組由金管局證監會在2020年5月共同發起成立，其他成員包括環境局、財庫局、港交所（00388）、保監局及積金局。

相關文章：

【ESG】中美資行搶攻綠色金融商機 投資ESG基金門檻低至1元

【ESG】冠軍ESG債券基金 3年年率化回報近6%

【ESG】中美資行搶攻綠色金融商機 投資ESG基金門檻低至1元

碳中和 綠色金融 香港交易及結算所有限公司 余偉文 債券 經濟 氣候暖化 大灣區 香港金融管理局 陳茂波

上一篇文章

能源價格續升　跟追油股會否買得太遲？

下一篇文章

ESG成投資大主題　港股、美股如何揀「真」ESG股？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【開市9點半】港股本周3日市？　憧憬美團帶動撲25000關　平保股息率近5厘
【開市9點半】港股本周3日市？　憧憬美團帶動撲25000關　平保股息率近5厘
【打風消息】「圓規」今晚進入香港800公里範圍、天文台將掛3號波　港股本周3日市？
【打風消息】「圓規」今晚進入香港800公里範圍、天文台將掛3號波　港股本周3日市？
【高息股攻略】中國平安股息率4.7厘　華夏幸福債務清償後　估值有望修復
【高息股攻略】中國平安股息率4.7厘　華夏幸福債務清償後　估值有望修復
【恒大3333】任澤平長文回應離職恒大　「諫言降負債、反對多元化大受批評」（附短片）
【恒大3333】任澤平長文回應離職恒大　「諫言降負債、反對多元化大受批評」（附短片）
【恒指夜期＋北水】北水吸資21億　15億掃騰訊　恒指夜期跌42點（不斷更新）
【恒指夜期＋北水】北水吸資21億　15億掃騰訊　恒指夜期跌42點（不斷更新）
【香港通關】新加坡開放英美人士免隔離入境　林鄭認「清零」損國際金融中心形象但必須
【香港通關】新加坡開放英美人士免隔離入境　林鄭認「清零」損國際金融中心形象但必須