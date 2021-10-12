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【恒大3333】恒大汽車：首款恒馳明年初天津工廠完成生產　股價逆市升一成半

股市 10:35 2021/10/12

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【恒大3333】恒大汽車造車有進展　首款恒馳明年初天津工廠完成生產（恒大汽車新聞稿）

中國恒大 （03333） 造車有進展，恒大汽車 （00708） 在天津生產基地召開戰略合作伙伴大會，恒大汽車總裁劉永灼會上通報恒大造車進展，宣稱首款恒馳將於明年初在天津下綫（完成生產），據報首款出產車款為「恒馳5」。恒大汽車逆市升一成半，高見4.06元，最新升14%至3.99元，成交3.6億元。

散戶頻加倉恒大系，詳見【下一頁】

中國據報調查金融業與恒大、滴滴、螞蟻等大型私營企業關係，可見【下一頁】

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天津濱海高新區黨委書記、管委會主任夏青林表示，高新區與恆大汽車是發展的命運共同體，要一起面對困難，一起搶抓機遇，並將在資金政策、審批、協調相關部門、各類金融機構等各方面提供必要幫助，支持企業盡快走出困境，助力恆大汽車早日實現量產目標。

天津濱海新區主要領導，汽車零部件商博世、安通林集團、以及日立等企業高管都有出席大會。恒大汽車高管在會上表示，公司已打響了為期3個月的攻堅戰，確保恒馳首架車明年初在天津工廠下綫，首款量產車將是在上海車展上邀請媒體試駕的「恒馳5」。

恒大汽車從上海、廣州、深圳等地調集核心研發團隊、技術精英前來天津支援，天津基地已改造成為一座工業4.0高端智能工廠。

就開源方面，恒大汽車高管在會上表示，加速處置了此前收購的海外企業，最大力度盤活資產；節流方面，核心管理層主動暫停領取工資，員工從寫字樓搬到了工廠辦公，最大可能節流成本。此外，為科研技術人員發放了新的期權，希望留住人才。

【ET財智Talk】趁低吸納博反彈　內房地產賭股可考慮？（按此立即收看）

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編輯：區嘉俊

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