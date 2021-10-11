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【恒大3333】恒大汽車造車有進展　「恒馳5」傳明年初正式於天津工廠生產

股市 19:24 2021/10/11

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中國恒大 （03333） 造車有進展，恒大汽車 （00708） 據報在天津生產基地，召開戰略合作伙伴大會，恒大汽車總裁劉永灼會上通報恒大造車進展，透露「恒馳5」將於明年初在天津下綫（生產），多間恒大汽車供應商證實了消息。

散戶頻加倉恒大系，詳見【下一頁】

天津濱海新區主要領導，汽車零部件商博世、安通林集團、以及日立等企業高管都有出席大會。恒大汽車高管在會上表示，公司已打響了為期3個月的攻堅戰，確保恒馳首架車明年初在天津工廠下綫，首款量產車將是在上海車展上邀請媒體試駕的「恒馳5」。

恒大汽車從上海、廣州、深圳等地調集核心研發團隊、技術精英前來天津支援，天津基地已改造成為一座工業4.0高端智能工廠。恒大汽車高管在會上亦表示，

就開源方面，恒大汽車高管在會上表示，加速處置了此前收購的海外企業，最大力度盤活資產；節流方面，核心管理層主動暫停領取工資，員工從寫字樓搬到了工廠辦公，最大可能節流成本。此外，為科研技術人員發放了新的期權，希望留住人才。

恒大汽車周一升2%，收報3.51元，成交2.97億元。

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編輯：區嘉俊

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