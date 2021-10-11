米芝蓮大廚教路　考取法國執業廚師資格

在疫情期間，留家入廚自煮彷彿已成新常態，而部分人更因此培養出對烹調的興趣，繼而報讀相關烹飪課程，在自我增值的同時，甚至為轉戰飲食界、發展第二事業作好準備。假如你也有此打算，選擇合適的烹飪課程想必能助你事半功倍。

在港學習法國烹飪技巧

由煤氣烹飪中心聯同雲集全球頂尖名廚的Disciples Escoffier法國廚師會，在港開辦具完整架構的傳統法國專業烹飪文憑課程，毋須遠赴法國，都可以學得一身好廚藝，把興趣變成專業。



通過考試變身法國執業廚師



學廚也要報讀文憑課程？原來有別於香港的食肆，以法國為例，若要在法國以個別專長執業就必須通過相關考試，就連廚師也不例外，而煤氣烹飪中心與Disciples Escoffier法國廚師會開辦的專業烹飪文憑課程正正切合有關方面的需要。修畢課程的學員可獲法國廚師會頒發「法國Disciples Escoffier文憑證書」及法國教育部頒發的「法國廚藝訓練證書」，並具備在法國開設法國餐廳或當執業廚師的資格。



煤氣烹飪中心設備完善



為確保學員習得全面的廚藝技巧，課程將於設備完善的煤氣烹飪中心進行，而「法國烹飪藝術文憑課程」會以循序漸進的方式，讓學員能在540小時的課程內，掌握刀具和食材的運用、法國菜的烹調理念和技巧，以及擺盤設計等多方面的知識。至於全長480小時的「法國糕餅藝術文憑課程」則會為學員提供傳統及現代法國糕點，如petits fours、millefeuille、gâteaux de voyage的全面培訓，藉此擴闊他們的視野並提升其創造力，從而製作出高水準的糕餅。



課程全面 專業導師因材施教



兩項課程均由來自米芝蓮或其他星級餐廳的大師級法國廚師以英語教授，讓學員更易掌握當中的內容；而導師更會因應學員的進度和天賦因材施教，助學員全面發揮潛能。另外，考慮到不少學員乃在職人士，「法國烹飪藝術文憑課程」及「法國糕餅藝術文憑課程」均設有日間和夜間課堂可供選擇。



星級餐廳酒店實習 助你職涯規劃



在教授烹飪技巧以外，合資格的畢業生有機會獲Disciples Escoffier法國廚師會安排到米芝蓮星級餐廳或星級酒店實習，近距離向米芝蓮大廚「偷師」，並學習如何管理一間餐廳，透過累積實戰經驗，為日後轉戰飲食業作準備。由於課程實用兼在本地進行，據了解，自課程開辦以來吸引不少城中名人如梁詠琪、梁祖堯、陳貝兒、苟芸慧，及谷祖琳等先後報讀。

「法國Disciples Escoffier專業烹飪文憑」課程

簡介會

「法國烹飪藝術文憑」

日期：10月22日（五）

時間：下午3時至5時 / 晚上7時至9時

報名及查詢可致電2576 1535 / 6928 5359

「法國糕餅藝術文憑」

日期：10月20日（三）

時間：下午3時至5時 / 晚上7時至9時

報名及查詢可致電2576 1535 / 9278 7367

課程內容

QR code

地點：煤氣烹飪中心（銅鑼灣利舞臺9樓）

電郵：towngas.cooking@towngas.com

（辦公時間由上午9時至晚上7時）

（資料由煤氣烹飪中心提供）