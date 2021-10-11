  • 28°C
香港時間 : 20211011日 (一) 20:53
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【中國App私隱疑雲】微信、淘寶都有份！中國App涉偷讀iPhone相簿　美團每5分鐘索定位資料

科技 19:20 2021/10/11

分享：

蘋果（Apple）早前公布iOS 15系統，指iOS 15具有更完善的私隱保護，提供App私隱報告，讓用戶直接的看到哪些App正在使用的私隱數據。不過近日有中國網民分別表示，使用iOS 15私隱功能記錄App活動後發現，騰訊微信、淘寶、美團等App均有存取用戶數據行為。微信及淘寶均在後台讀取用戶的相簿，美團則每數分鐘索取用戶手機的定位資料。

據內地科技博客「Hackl0us」日前發文指出，微信及淘寶均在用戶沒有開啟App的情況下，於後台自行讀取iPhone相簿，其中微信在1天內就有6次查看iPhone相簿的記錄。

另一位科技博客「軒寧軒 sir」則發現，美團App會連續在24小時內，每5分鐘索取用戶的定位資料。

【iPhone 13 Pro】相機功能仲有得升級？　iOS 15.1 開發者測試版　增「自動微距」設定選項

【iOS】蘋果iOS 14.8認證系統關閉　升級iOS 15後將無法降級

微信：為用戶傳送相片提前準備

微信最新回應指，當相簿有相片更新時便會通知App，讓App可提前準備，務求讓用戶發送相片時可以更快速，而該類準備行為會被當成讀取相簿；美團則未有回應有關傳聞。

可修改App存取權限

此外，用戶也可在進入手機設定，調整或關閉App權限，阻止App讀取iPhone相簿。點擊設定＞App如微信、淘寶＞相片> 將「所有照片」改為「所選相片」或「無」。

【國安因素？】中國用戶無得升級Windows 11　用戶抱怨：CPU及芯片不支援

責任編輯：張寶燕

相關文章

【迎戰蘋果】Google擬隨新機Pixel 6發布　綜合訂閱方案「Pixel Pass」
今日
【迎戰蘋果】Google擬隨新機Pixel 6發布　綜合訂閱方案「Pixel Pass」
【視像通話】杜拜世界博覽會成催化劑　阿聯酋政府擬解禁FaceTime
今日
【視像通話】杜拜世界博覽會成催化劑　阿聯酋政府擬解禁FaceTime
【創業比賽】阿里巴巴創業者基金夥滙豐　正式啟動JUMPSTARTER 2022　 投資額達3千萬
今日
【創業比賽】阿里巴巴創業者基金夥滙豐　正式啟動JUMPSTARTER 2022　 投資額達3千萬
【IG新功能】Instagram擬推「Take a break」功能　保護青少年遠離有害內容
今日
【IG新功能】Instagram擬推「Take a break」功能　保護青少年遠離有害內容

你可能感興趣

【迎戰蘋果】Google擬隨新機Pixel 6發布　綜合訂閱方案「Pixel Pass」
今日 16:42
【迎戰蘋果】Google擬隨新機Pixel 6發布　綜合訂閱方案「Pixel Pass」
【視像通話】杜拜世界博覽會成催化劑　阿聯酋政府擬解禁FaceTime
今日 17:08
【視像通話】杜拜世界博覽會成催化劑　阿聯酋政府擬解禁FaceTime
【創業比賽】阿里巴巴創業者基金夥滙豐　正式啟動JUMPSTARTER 2022　 投資額達3千萬
今日 18:25
【創業比賽】阿里巴巴創業者基金夥滙豐　正式啟動JUMPSTARTER 2022　 投資額達3千萬
創新科技及應用 iOS 微信 淘寶 iPhone 中國

上一篇文章

【IG新功能】Instagram擬推「Take a break」功能　保護青少年遠離有害內容

下一篇文章

【創業比賽】阿里巴巴創業者基金夥滙豐　正式啟動JUMPSTARTER 2022　 投資額達3千萬
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【國安因素？】中國用戶無得升級Windows 11　用戶抱怨：CPU及芯片不支援
【國安因素？】中國用戶無得升級Windows 11　用戶抱怨：CPU及芯片不支援
【智能眼鏡】主打健康管理功能　日平價眼鏡品牌推智能眼鏡
【智能眼鏡】主打健康管理功能　日平價眼鏡品牌推智能眼鏡
【Apple Watch】Apple Watch Series 7快充功能存限制　舊款充電器不支援
【Apple Watch】Apple Watch Series 7快充功能存限制　舊款充電器不支援
【Art Tech新力軍】港Art Tech起步　電影製作公司夥學界　提供虛擬製作實戰
【Art Tech新力軍】港Art Tech起步　電影製作公司夥學界　提供虛擬製作實戰
【機迷熱話】Switch OLED用家注意！　任天堂警告「屏幕薄膜」千萬別撕
【機迷熱話】Switch OLED用家注意！　任天堂警告「屏幕薄膜」千萬別撕
【人工智能】AI如何助旅業增5成利潤？ 　初創Hotelmize：業界更關注創新
【人工智能】AI如何助旅業增5成利潤？ 　初創Hotelmize：業界更關注創新