【中國App私隱疑雲】微信、淘寶都有份！中國App涉偷讀iPhone相簿　美團每5分鐘索定位資料

蘋果（Apple）早前公布iOS 15系統，指iOS 15具有更完善的私隱保護，提供App私隱報告，讓用戶直接的看到哪些App正在使用的私隱數據。不過近日有中國網民分別表示，使用iOS 15私隱功能記錄App活動後發現，騰訊微信、淘寶、美團等App均有存取用戶數據行為。微信及淘寶均在後台讀取用戶的相簿，美團則每數分鐘索取用戶手機的定位資料。

據內地科技博客「Hackl0us」日前發文指出，微信及淘寶均在用戶沒有開啟App的情況下，於後台自行讀取iPhone相簿，其中微信在1天內就有6次查看iPhone相簿的記錄。

另一位科技博客「軒寧軒 sir」則發現，美團App會連續在24小時內，每5分鐘索取用戶的定位資料。

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微信：為用戶傳送相片提前準備

微信最新回應指，當相簿有相片更新時便會通知App，讓App可提前準備，務求讓用戶發送相片時可以更快速，而該類準備行為會被當成讀取相簿；美團則未有回應有關傳聞。

可修改App存取權限

此外，用戶也可在進入手機設定，調整或關閉App權限，阻止App讀取iPhone相簿。點擊設定＞App如微信、淘寶＞相片> 將「所有照片」改為「所選相片」或「無」。

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責任編輯：張寶燕