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倫敦樓價太貴？ 英國歌后Adele移居LA夠買3間

環球社會熱點 08:35 2021/10/12

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英國首都倫敦樓價高昂，不少民眾抱怨難以負擔。英國歌后Adele她近日接受採訪時揭露，數年前移居美國，部分原因正是倫敦樓價太貴，移居美國追求更高生活質素。Adele表示，無法負擔目前在美國擁有的同類倫敦房屋。

英國樓市繼續升 4年或增長13.5% 【下一頁】

Adele接受雜誌《Vogue》英國版及美國版訪問，5年來首次揭露移居洛杉磯原因。Adele表示，自己和前夫，以及兩人兒子安傑洛（Angelo）移居美國是為追求更高生活質素，想要「新鮮的空氣」和讓她「可以看到天空」。

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Adele稱，以現時在美國擁有的房屋為準，自己永遠無法負擔在倫敦購買同類房屋。英國版《Vogue》編輯對此表示質疑，Adele回應，倫敦的別墅（mansions）叫價高達數億英鎊，自己根本沒有如此多錢，更形容倫敦樓價會讓她「嘔吐」（I’d throw up）。

英國1.1萬街道平均樓價逾百萬英鎊 倫敦最多 【下一頁】

《星期日泰晤士報》富豪牌行榜顯示，Adele擁有淨資產1.77億美元（約13.8億港元）。《紐約郵報》早前報道，Adele在洛杉磯擁有3棟別墅，彼此相鄰，裝修風格為英式，花費共計約3,000萬美元（約3.34億港元）。

不過，Adele承認自己在倫敦亦持有物業，裝修風格非常歐式。

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責任編輯：李俊儀

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