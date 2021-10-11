【中小企營商】信保局推三措施支援中小企　保戶可獲500萬港元信用限額

▲ 香港出口信用保險局（香港信保局）宣布加推三項新支援措施：「出口信用擔保計劃」、「彈性賠償率安排」以及更新網上平台「EC-Reach中小企信保網2.0」，以幫助香港中小企出口商在疫下更易獲得貸款與保單。（資料圖片）

繼行政長官林鄭月娥於施政報告推出不同政策支援中小企後，香港出口信用保險局（香港信保局）亦宣布加推三項新支援措施，包括「出口信用擔保計劃」、「彈性賠償率安排」以及更新網上平台「EC-Reach中小企信保網2.0」，以幫助香港中小企出口商在疫下更易獲得貸款與保單。

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「出口信用擔保計劃」是首次由香港信保局作擔保的項目，計劃會為中小企保戶的出口融資提供最高7成、上限5000萬港元的信貸擔保。香港信保局總監趙民忠表示，已有數間銀行表示有興趣參與計劃，「中小企相對之下資金與實力沒有大型企業雄厚，我們希望此措施可增加銀行對中小企的信心」。

趙指出，信保局的「出口信用擔保計劃」與政府早前推出的「百分百擔保特惠貸款」分別服務不同的客户群，後者當中的貿易融資成分較小，因此不擔心兩者有重疊的地方，而中小企亦可同時申請兩個計劃。

趙續指，措施公布後信保局已與數間銀行約談，並已得到至少3間銀行的歡迎，近期亦會積極約見不過銀行業代表繼續面談。至於保費方面，他表示會參考現有的「百分百擔保特惠貸款」，相信應與市場價格相若。整個計劃預計於2022年初以試行形式推出。

另外，針對保戶申請信用限額未能獲得全數批額的情況，香港信保局將於明年新設「彈性賠償率安排」，以提升商戶在不同風險情況下的保險保障。保戶可獲自動提升其500萬港元或以下的信用限額，賠償率則由6成至9成不等。趙民忠表示，此舉將讓中小企商戶的賠償風險分散，並更易接單。

第三項新措施則是加強現有的網上信用保險自助服務平台，並更新為「EC-Reach中小企信保網2.0」，當中增設了網上「小營業額保單」及「自訂保額保單」。香港信保局會為提交10萬港元或以下的信用限額申請的保戶，提供快速批核程序，並於一日內完成具備足夠買家資料的批核申請。「自訂保額保單」的保戶更可以在符合絛件下，自訂上限為80萬港元的信用限額，無須另行審批。平台預計於今年12月完成更新。

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責任編輯：李智美