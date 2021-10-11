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【職場熱話】8號風球吹襲 不少商店照常營業 網民：有冇咁鍾意返工？

理財智慧 19:07 2021/10/11

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近日，「獅子山」吹襲本港，8號東南烈風或暴風信號掛足22小時，刷新歷史。基於安全理由，市民應留在安全地方，避免外出。但有網民對於8號風球下，不理解為何有不少商戶照常營業感到。

樓主最近在網上討論平台發文指，發現很多餐廳、連鎖店都有開門營業。樓主表示，打8號波，「攞正牌」唔洗返，對香港人「有冇咁鍾意返工」感到疑惑。

【延伸閱讀】【職場熱話】 打工仔職辭被要求簽協議     規定半年內不能在同行工作  網民：無權要你簽【下一頁

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帖文一出，便成為了網民熱話。有網民表示，「唔返咪俾人炒之嘛，根本同平時黃雨一樣，有時1.5工甚至2工，冇錢冇嘢做咪返工囉」。

另外，亦有網民表示，「開得工都雙工，或者有津貼嫁啦。以前番飲食，8號波番工，都有3工，個個番到都爭住番」。

【職場熱話】 26歲打工仔做餐飲不滿現狀 望進修卻不知方向感迷惘 網民： 要先了解自己的專長【下一頁

同場加映：【青姐話】一二三、紅綠燈、博反彈、要小心

 

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責任編輯：鍾倩婷

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