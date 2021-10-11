【職場熱話】8號風球吹襲 不少商店照常營業 網民：有冇咁鍾意返工？

近日，「獅子山」吹襲本港，8號東南烈風或暴風信號掛足22小時，刷新歷史。基於安全理由，市民應留在安全地方，避免外出。但有網民對於8號風球下，不理解為何有不少商戶照常營業感到。

樓主最近在網上討論平台發文指，發現很多餐廳、連鎖店都有開門營業。樓主表示，打8號波，「攞正牌」唔洗返，對香港人「有冇咁鍾意返工」感到疑惑。

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帖文一出，便成為了網民熱話。有網民表示，「唔返咪俾人炒之嘛，根本同平時黃雨一樣，有時1.5工甚至2工，冇錢冇嘢做咪返工囉」。

另外，亦有網民表示，「開得工都雙工，或者有津貼嫁啦。以前番飲食，8號波番工，都有3工，個個番到都爭住番」。

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責任編輯：鍾倩婷