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【IG新功能】Instagram擬推「Take a break」功能　保護青少年遠離有害內容

科技 19:53 2021/10/11

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華爾街日報日前引用Facebook研究，發表關於Instagram（IG）如何影響年輕族群，激發外界擔憂情緒，甚至引起官員關注。Facebook其後立刻進行改善，其全球事務副總裁Nick Clegg宣布，Instagram將會推出「Take a break」功能，以減低對青少年心理健康的影響。

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外媒The Verge報道指，Facebook前員工Frances Haugen早前出席美國國會委員會聽證會時，提到Instagram有機會為青少年帶來負面心理影響。相關消息傳出後，Clegg隨即宣布Instagram將推出「Take a break」功能，保護未成年用戶。

據悉，當用家使用Instagram太長時間，系統就會彈出提示，提醒用家要休息。另外，若用家瀏覽同一内容太久，Instagram亦會彈出警示。惟Clegg也提到，此功能暫時仍未進行測試，目前仍是準備狀態。

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值得注意的是，Facebook也準備推出相關新措施，讓家長和監護人可加強監督子女。而此新措施將由用戶自行決定是否使用，而不是強制性使用。

責任編輯：何子澄

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