阿聯酋現實版《魷魚遊戲》 勝出玩家有咩獎勵？

Netflix劇集《魷魚遊戲》全球爆紅，由於劇集內出現的大多數遊戲簡易易明，吸引全球觀眾爭相試玩。阿布扎比周二（12日）舉辦真實版《魷魚遊戲》，粉絲終於可以在現實世界體驗劇集內的所有挑戰。

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阿聯酋的韓國文化中心將舉行一連兩場的真實版《魷魚遊戲》，30名參加者將分為兩組，分別在不同時段參與劇集內的遊戲。

據韓國文化中心的活動主頁資料指，玩家將可試玩《魷魚遊戲》6場遊戲中的4個遊戲，包括大受歡迎的「一二三木頭人」及製作「椪糖」（Dalgona），玩家亦可體驗「打彈珠」及「翻畫片」，全部簡單易明，同時充滿娛樂性。

每場比賽兩小時，被淘汰的玩家將在場邊觀看剩餘比賽。至於遊戲勝出的玩家，雖然沒有機會贏得456億韓圜（約2.96億港元）獎金，但可以獲得一件與劇集角色同款、定制的綠色運動服，讓玩家真切融入劇集之內。

《魷魚遊戲》內的參加者，需要被工作人員多次打耳光才能加入比賽，幸好現實版的《魷魚遊戲》參加者只需填寫一張表格，並回答3個問題，以測試他們對劇集認識，即有機會參加比賽。

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韓國文化中心負責人指，所有參加者會穿著印有該遊戲標誌的T恤，而且所有工作人員都會著上與劇集一樣、帶有圓圈、三角形及正方形的頭套及穿粉紅色服裝，增加遊戲真實性。

負責人續稱，希望藉此機會向外界介紹南韓文化及傳統遊戲，讓阿聯酋的民眾亦能認識，並參與南韓小朋友會玩的簡單遊戲。

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責任編輯：郭麗明