「日本魅力都道府縣」排名榜　北海道第13年蟬聯冠軍　估下邊個地區墊底

據《共同社》報道，日本民間調查公司「品牌綜合研究所」早前公布2021年各都道府縣魅力度排行榜，北海道已連續13年奪冠，京都府和沖繩縣則分別排在第2及第3名，而「墊底」的是茨城縣。

【筍工推介】漁護署招聘助理物流主任 月薪逾2.1萬元 入職條件一覽【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

該排行榜依據魅力度、認知度等89個項目，對1000個市區町村和47個都道府縣進行網上調查，收到共逾3.5萬名有效回答。

報道引述調查數據所得，近9成受訪者認為北海道「有魅力」，全因當地擁有不少名物，想要到訪的「觀光意欲度」也居首位。此外，千葉縣和宮崎縣的魅力度大幅提高等，多地評價上升。研究所分析稱：「這是由於疫情下，大眾無法隨意外出移動，因而對地區的關注度有所提高。」

全球護照排行榜出爐 日本、新加坡並列榜首 香港排第幾？ 【見下頁】

至於在市區町村魅力度排行榜中，第1位是札幌市、第2位是北海道函館市、第3位是京都市。去年排名最後的栃木縣今年則排名第41位。

同場加映:【青姐話】一二三、紅綠燈、博反彈、要小心

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機