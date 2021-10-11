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「日本魅力都道府縣」排名榜　北海道第13年蟬聯冠軍　估下邊個地區墊底

環球政經 19:22 2021/10/11

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據《共同社》報道，日本民間調查公司「品牌綜合研究所」早前公布2021年各都道府縣魅力度排行榜，北海道已連續13年奪冠，京都府和沖繩縣則分別排在第2及第3名，而「墊底」的是茨城縣。

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該排行榜依據魅力度、認知度等89個項目，對1000個市區町村和47個都道府縣進行網上調查，收到共逾3.5萬名有效回答。

報道引述調查數據所得，近9成受訪者認為北海道「有魅力」，全因當地擁有不少名物，想要到訪的「觀光意欲度」也居首位。此外，千葉縣和宮崎縣的魅力度大幅提高等，多地評價上升。研究所分析稱：「這是由於疫情下，大眾無法隨意外出移動，因而對地區的關注度有所提高。」

全球護照排行榜出爐 日本、新加坡並列榜首 香港排第幾？ 【見下頁

至於在市區町村魅力度排行榜中，第1位是札幌市、第2位是北海道函館市、第3位是京都市。去年排名最後的栃木縣今年則排名第41位。

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撰文 : 陳楚琨

沖繩 京都 函館 札幌 茨城 宮崎 日本

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