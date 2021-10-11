【職場熱話】返工返工周身傷 但又唔想增加屋企經濟壓力 網民：辭唔辭職好？

工作種類有很多，有文職工作，亦有需要體力勞動的工作。即使工作不同，亦有可能會受傷。最近，有網民就因被工傷、經濟問題等困擾，而到網上討論區發文尋求意見。

請點擊下圖查看樓主背景、煩惱

▼ 點擊圖片放大 +11 +10

對於樓主的困擾，持雙方意見的網民都有。

支持樓主辭職的網民紛紛表示，健康比較重要。其中有網民便語重心長地指出，「大吉利是，附傷工作好彩都係辛苦啲，萬一再整親搞到冇埋工作能力，到時辛苦既就唔止你一人」。另有網民指，「身體要緊，過多幾年變舊患，你會後悔莫及」，擔心樓主的將來。

相反，支持樓主繼續做的網民便認為，「做做下就慣啦，2萬元係經理嘅人工，即便在大公司做零售，唔係做到經理位，連2萬都冇，仲要分幾級 。」。也有網民反問，「有銀行假，又有雙糧，點解唔做？」。

除了正反雙方網民的意見，亦有網民嘗試為樓主提供建議，指「不如試下用2000至3000元 一個月，揾附近既舖位男仕幫手搬重野，甚至揾商場看更」。

【職場熱話】同事任意查看公司監控鏡頭 打工仔感沒私隱 網民：本來便沒私隱【下一頁】

同場加映：【青姐話】一二三、紅綠燈、博反彈、要小心

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：鍾倩婷