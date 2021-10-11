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【職場熱話】返工返工周身傷 但又唔想增加屋企經濟壓力 網民：辭唔辭職好？

理財智慧 18:57 2021/10/11

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工作種類有很多，有文職工作，亦有需要體力勞動的工作。即使工作不同，亦有可能會受傷。最近，有網民就因被工傷、經濟問題等困擾，而到網上討論區發文尋求意見。

請點擊下圖查看樓主背景、煩惱

    點擊圖片放大
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    +10

對於樓主的困擾，持雙方意見的網民都有。

支持樓主辭職的網民紛紛表示，健康比較重要。其中有網民便語重心長地指出，「大吉利是，附傷工作好彩都係辛苦啲，萬一再整親搞到冇埋工作能力，到時辛苦既就唔止你一人」。另有網民指，「身體要緊，過多幾年變舊患，你會後悔莫及」，擔心樓主的將來。

相反，支持樓主繼續做的網民便認為，「做做下就慣啦，2萬元係經理嘅人工，即便在大公司做零售，唔係做到經理位，連2萬都冇，仲要分幾級  。」。也有網民反問，「有銀行假，又有雙糧，點解唔做？」。

除了正反雙方網民的意見，亦有網民嘗試為樓主提供建議，指「不如試下用2000至3000元 一個月，揾附近既舖位男仕幫手搬重野，甚至揾商場看更」。

 

【職場熱話】同事任意查看公司監控鏡頭 打工仔感沒私隱 網民：本來便沒私隱【下一頁

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責任編輯：鍾倩婷

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