【美國經濟】料消費支出放緩　高盛下調美國今明兩年經濟增長預測

高盛集團經濟學家下調了美國今明兩年的經濟成長預測，原因是消費支出復甦延遲，以及明年年底前美國將減少財政刺激措施。

Jan Hatzius領導的高盛團隊在周日（10日）表示，美國在本年的經濟增長由原本的5.7％下調至5.6％；明年經濟增長由先前預期的4.4％下調至4％。高盛將本年第四季和來年第一季的經濟預測從5%下調至4.5%；2022年第二季的預期從 4.5%下調至4%；第三季度的預期從3.5% 下調至3%；但是，2022年第四季的預期則從1.5%上調至1.75%。

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高盛表示，對疫情敏感的消費服務支出會受疫情拖累的時較預期長，所以預計消費支出的復甦會進一步推遲。另外，全球半導體供應要到明年下半年才會改善，導致前期復甦會較預期少。

團隊又預計一些服務和非耐用品的支出到明年仍低於疫情前水平，尤其是如果企業轉向遠程工作，會導致一些工人總體支出減少。

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責任編輯：黃苑筠