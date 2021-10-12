【職場熱話】 港男問「內向人適合做甚麼工？」 網民：對自己有點信心

正所謂「一樣米養百樣人」，如果內向的人在職場上，會不會有點吃虧？近日有網民於網上討論區發文，指自己讀商科，但性格比較內向，對數字又不敏感，現時的工作不是自己喜歡，詢問有甚麼工作適合內向的人。

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此貼文一出引來網民熱議，各人提供不同建議給樓主，有人建議創業、做圖書館管理員和學習新技能，「創業，因為你性格不適合上班。」、「對自己有點信心，內向不會綁死你職業生涯的一個因素，詢問自己強項在哪裡，想做甚麼。」、「轉行做低下階層，例如：司機、保安」、「下定決心去學習新技能。」，亦有同路人與樓主一樣，「希望一起找到適合自己的工作，不用這麼痛苦。」、「本身讀工程科 ，但內向的人根本不適合做。」、「我情況與你一樣，現時做銀行。」

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責任編輯：陳頌潔