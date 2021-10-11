阿里巴巴創業者基金環球創業比賽接受報名 角逐高達400萬美元投資額 入內文即睇參賽資格

近年不少年輕人希望創業，政府及坊間也有不同機構推出創業基金助創業人士追夢。其中由阿里巴巴香港創業者基金主辦的全球最大線上創業比賽，今年獲滙豐冠名贊助，今屆活動將命名為阿里巴巴創業者基金/滙豐JUMPSTARTER 2022 環球創業比賽（下稱「JUMPSTARTER 2022」）。

JUMPSTARTER 2022由即日起至 2021年 11月 28日 截止報名，100強通過評判團評分甄選後，將於12月並進行比賽。最後10強將於明年初參與總決賽，角逐合共最高400萬美元投資額*及不同奬項。是次活動的合作夥伴香港數碼港管理有限公司和香港科技園公司也將會參與聯合投資，共同扶持初創成長。

比賽最後的10強隊伍也有機會參與由基金安排，在香港或大灣區其他城市內進行的交流及/或市場調研活動，JUMPSTARTER 2022 也會安排行業專家提供經驗分享，借此支持初創進一步深入對大灣區市場的認識，拓闊人脈網絡，為未來成長物色機遇。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

同時，JUMPSTARTER 2022的100強均可以參與「阿里巴巴創業者支持計劃」（The Alibaba Netpreneur Training Program），名額由去年的首 20名隊伍擴大至100強，在資金以外，為初創提供不同的人脈及資源支持。

【臨時工略】稅務局請臨時初級文員 月薪1.1萬元 需完成中四學業，詳見【下一頁】

JUMPSTARTER 2022 歡迎任何開業不超過五年，同時未來有意在本港及/或於大灣區內其他城市發展的初創企業參與（詳見附錄詳細參賽資格）。今屆活動的另一亮點活動，就是將於11月初舉辦的四埸網上分享會，針對國內城市、粵港澳大灣區及東南亞的初創企業，邀請成功的初創企業及來自各行各業的專家講者分享創業期間如何解難、選擇香港或大灣區其他城市發展業務的原因、分析香港及大灣區其他城市的營商環境、以及多個新興行業的發展機遇等。



阿里巴巴香港創業者基金執行董事周駱美琪表示：「疫情以來，阿里巴巴香港創業者基金像其他初創一樣並未有停步，繼續以靈活積極的態度應對市場變遷，留意到初創生態及市場的急速發展，今年JUMPSTARTER 2022迎合大趨勢，將聚焦在金融科技、先進科技、醫療保健、藝術科技及可持續發展五大範疇，為初創擔當連接橋樑，認識市場新趨勢。基金希望通過活動鼓勵及支持這些初創進一步發展，一同為香港及大灣區等城市注入新動力。」

【職場熱話】 26歲打工仔做餐飲不滿現狀 望進修卻不知方向感迷惘 網民： 要先了解自己的專長，詳見【下一頁】

滙豐香港工商金融中小企業主管王海珍表示：「滙豐一向全力支持不同行業的初創和小型企業。大灣區具潛力成為全球經濟增長引擎，區內匯聚國際資本市場、科研能力、產業鏈及龐大消費市場等優勢，為初創的提供廣闊的發展空間。JUMPSTARTER 2022 可為世界各地的創業人才，提供一個獨特的平台，把握灣區內蓬勃發展所帶來的各種市場機遇，以進一步發揮潛能。」

香港數碼港管理有限公司行政總裁任景信表示：「配合國家「十四五」規劃，香港正在擴大與大灣區市場互聯互通，並將迎來更大空間發展科技創新。數碼港作爲香港的數碼科技旗艦，一直積極支持初創企業到大灣區拓展業務。我期望有更多初創企業把握機遇，爭取JUMPSTARTER 2022提供的各種支援，相信隨著更多初創項目對接內地資金並於大灣區落地，將發揮更強的協同效應，推動大灣區發展成為國際科技創新中心。」

香港科技園公司行政總裁黃克強表示：「科技園公司一直致力結合行業知識、合作夥伴和投資者網絡和研發相關等資源支援初創發展，推動香港以至大灣區成為蓬勃而具競爭力的創科生態圈。我們很高興能與阿里巴巴香港創業者基金持續合作，透過JUMPSTARTER 2022支援具潛力的初創，並啟發更多年輕人踏上創業之路，共同抓緊大灣區新機遇，引領未來的創科發展。」

自成立至今，阿里巴巴香港創業者基金累計投資55家初創企業，涉資約8,000萬美元，並帶動共同投資共20億美元。投資組合中包括綠色科技、教育科技、金融科技、醫療保健、物流及電商等眾多範疇。

JUMPSTARTER 2022即日起接受報名。有興趣人士可瀏覽：www.jumpstarter.hk/tc以獲取更多資訊。

英國人氣剪紙達人聯乘港攝影師 炮製「金像女神當入樽」 旅發局促成跨地域藝術合作，詳見【下一頁】

同場加映：【青姐話】一二三、紅綠燈、博反彈、要小心

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：陳詠妍