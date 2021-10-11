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【職場熱話】皮膚差又有黑眼圈 返工素顏定化妝？

理財智慧 18:42 2021/10/11

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在職場上班，有很多女士都會選擇化妝，務求令自己看起來較精神，但化妝需要用上的時間亦不少，近日，有網民就到網上討論區發文，對是否所有職場女士都會化妝上班感到好奇。

近日，樓主開始尋找新的工作，並希望到大公司當文職。

樓主剛畢業時因皮膚狀況還好，所以從未上過化妝上班。但最近，樓主的皮膚變差，黑眼圈嚴重，因此報了一對一的化妝班。

樓主表示，雖然學懂了化妝技巧，但對於上班化妝的程度依舊存有不少疑問，並指出化妝需用到的費用亦不少。

【延伸閱讀】【筍工推介】漁護署招聘助理物流主任 月薪逾2.1萬元 入職條件一覽 【下一頁

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帖文發佈後，便引起了網民的關注。有網民便指出，「一定會化，唔化好似喪屍，同埋化咗妝個人精神咗，自己都會開心啲」，也有網民指，「我自己就係上完底妝，再上遮瑕，加條眉，畫個鼻影就出門 番工唔洗全妝，但最起碼個人要有氣息」。

不過，亦不是所有網民都會化妝上班，有網民便表示返工一向頹廢，並不會特意化妝，寧願將時間用作睡眠。

【職場熱話】 打工仔職辭被要求簽協議 規定半年內不能在同行工作 網民：無權要你簽【下一頁

同場加映：【青姐話】一二三、紅綠燈、博反彈、要小心

 

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責任編輯：鍾倩婷

網上討論區 黑眼圈 化妝

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