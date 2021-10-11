【職場熱話】皮膚差又有黑眼圈 返工素顏定化妝？

在職場上班，有很多女士都會選擇化妝，務求令自己看起來較精神，但化妝需要用上的時間亦不少，近日，有網民就到網上討論區發文，對是否所有職場女士都會化妝上班感到好奇。

近日，樓主開始尋找新的工作，並希望到大公司當文職。

樓主剛畢業時因皮膚狀況還好，所以從未上過化妝上班。但最近，樓主的皮膚變差，黑眼圈嚴重，因此報了一對一的化妝班。

樓主表示，雖然學懂了化妝技巧，但對於上班化妝的程度依舊存有不少疑問，並指出化妝需用到的費用亦不少。

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帖文發佈後，便引起了網民的關注。有網民便指出，「一定會化，唔化好似喪屍，同埋化咗妝個人精神咗，自己都會開心啲」，也有網民指，「我自己就係上完底妝，再上遮瑕，加條眉，畫個鼻影就出門 番工唔洗全妝，但最起碼個人要有氣息」。

不過，亦不是所有網民都會化妝上班，有網民便表示返工一向頹廢，並不會特意化妝，寧願將時間用作睡眠。

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責任編輯：鍾倩婷