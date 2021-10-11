【中國國債】財政部來港發債　工銀國際：成為全球對中國經濟一次信心投票

財政部將在香港發行美元主權債，這也是2017 年重啟美元主權債券發行後連續第五年發行。工銀國際表示，從復工復產進度、復甦穩定性、政策發力空間、產業轉型機遇、經濟發展質量等方面分析，當前中國經濟的比較優勢進一步突顯，2021年的美元主權債券發行料將成為全球對中國經濟的又一次信心投票。

工銀國際指出，中國經濟增長表現穩健强化人民幣資產。該行引述IMF在7月對於全球經濟的預測，2021年只有將近30%的經濟體能夠恢復到新冠疫情之前的水平。從復工復產的全球時序進度看，2020年下半年以來中國經濟復甦進程大致領先歐美發達經濟體一到兩個季度，考慮基數效應2021年中國經濟增速高峰在上半年已現。

該行又指，根據市場預期，2021年第四季度全球前四大經濟體有望於年內首次同時實現相對於2019年同期的正增長，但中國的兩年平均同比增速仍超出美、歐、日等經濟體4個百分點。

工銀國際稱，2021年上半年，外國來華各類投資4428億美元，同比增長1.7倍，處於近年來較高水平。其中，來華直接投資快速增長1.6倍﹐來華證券投資同比增長84%，充分體現出中國資產對境外投資者的吸引力和人民幣內生的避險屬性。

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