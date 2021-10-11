【有相睇】藝里坊．2號會所直擊　迎合年輕人及潮流設計　內籠陪你睇

恒基（00012）旗下西營盤新盤「藝里坊ARTLANE」已屆現樓，發展商率先開放住客會所予傳媒參觀。恒基物業代理有限公司營業二部總經理韓家輝說，住客會所Club Glamp以「至潮露營Glamping」為主題，意即豪華露營，採用綠化設計概念，面積3,953平方呎，而綠化園林面積則1,469平方呎，合共5,422平方呎，提供16項多元化設施，迎合年輕一代生活和潮流趨勢。

他重點介紹Glamping Fun，稱以時尚風格打造至潮營地，讓住戶可以隨時潮玩Glamping，任何天氣下都可以打卡，提供最潮「Glamping」體驗。此外，項目另設ArtLike Studio，放置專業攝影配備 ，讓住戶可隨時隨心影相「呃like 」，迎合年輕一代喜歡拍照打卡、嚮往做KOL的風潮。

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被問到項目銷情，韓家輝說，藝里坊2號共提供264個單位，至今累售250伙，佔可發售單位263伙約95%，套現近19.3億元。而藝里坊1號至今累售190伙，佔可發售單位213伙約89%，套現近16.7億元。

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