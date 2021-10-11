【職場熱話】日日返工著長褲 突發現原來得自己係咁 網民：返工一定要著裙？

大家對在辦公室工作的女士的形象如何？正式的白色襯衣，配上黑西裝裙？還是簡單俐落的連身裙？如果你腦海浮現的正正是前方所描述的，便未免太過刻板。近日，有網民因對自身的經驗感到不岔，而到網上討論區發文。

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這篇帖文一出，便有不少網民發表意見。有網民指，「我返工乜都會著，長裙、短裙、裙褲、長褲….，唔洗理果啲人啦，思想守舊」。

另外，亦有網民表示，「見工一定著褲，因為啲西裙好窄身唔方便。平日番辦公室就著連身裙, 唔係公司有著裝規定, 係我貪每日求其攞一件著唔洗諗好方便」。

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責任編輯：鍾倩婷