【PC市場】全球個人電腦第3季出貨量約8670萬部、按年增3.9%　料供應鏈挑戰持續

▲ 【PC市場】全球個人電腦第3季出貨量約8670萬部、按年增3.9% 供應鏈挑戰持續

市埸研究機構IDC發表報告指，今年第3季個人電腦（PC）的全球出貨量達到8670萬部，按年增長3.9%，連續第6個季度錄得增長，但IDC提醒，新冠肺炎疫情導致PC需求激增，但同時導致組件短缺和其他供應挑戰。

IDC移動和消費設備追踪研究經理Jitesh Ubrani表示，PC行業繼續受到供應和物流挑戰，而這些問題在近月沒有得到太大改善，鑑於目前的情況，PC供應商正重新整理各個市場出貨量，以在新興市場保持增長勢頭，而部分成熟市場開始放緩。

聯想 （0992） 成為上季PC出貨量全球第一，出貨量達1977.3萬部，按年增3.1%；市佔率約22.8%，按年降0.2個百分點。惠普公司（HP，美：HPQ）排行第二，出貨量約1759.7萬部，按年跌5.8%；市佔率20.3%，按年降2.1個百分點。戴爾（Dell，美：DELL）排行第三，出貨量約1518.3萬部，按年增26.6%；市佔率約17.5%，按年增3.1個百分點。

IDC設備和顯示器高級研究分析師Neha Mahajan表示稱，供應鏈瓶頸和持續的物流挑戰導緻美國PC市場上季錄得出貨量下降，是自去年疫情以來第一次。 Mahajan稱，過去一年遠程工作及學習趨勢加速購買PC需求，現時針對PC支出相對放緩，影響美國PC市場疲軟，不過現時關鍵部件的供應低於需求，因為庫存仍低於正常水平。

相關文章：

【大行報告】聯想集團終止回A股價急挫 瑞信野村齊降聯想集團評級

【紅籌CDR觸礁】聯想集團「僅一天」終止回A 撤回科創板上市申請 考慮到資本市場情況及財務信息審閱時或失效、股價挫近11%（第二版）

【個人電腦】IDC 下調今年全球PC出貨量增長至14.2% 短期內供應鏈及物流挑戰限制廠商供應

編輯：李哲毅