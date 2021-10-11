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【創業比賽】阿里巴巴創業者基金夥滙豐　正式啟動JUMPSTARTER 2022　 投資額達3千萬

科技 18:25 2021/10/11

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JUMPSTARTER 2022由即日開始接受報名，並於今年11月28日截止。100強通過評判團評分甄選後，將於12月並進行比賽。

阿里巴巴創業者基金於今（11日）宣佈，JUMPSTARTER 2022環球創業比賽正式啟動，是次聯同匯豐銀行冠名贊助，開創粵港澳大灣區市場，並接受全球初創報名。最後入圍的10強初創，將可角逐高達400萬美元（約3,113萬港元）投資額。

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阿里巴巴香港創業者基金執行董事周駱美琪表示，是次JUMPSTARTER 2022環球創業比賽聚焦五大範疇包括：金融科技、先進科技、醫療保健、藝術科技、可持續發展，希望通過活動鼓勵及支持這些初創進一步發展，為香港及大灣區城市注入新動力，如引入人才、資源，從而加大市場發展空間。

她又提到，是次以藝術科技及可持續發展為新亮點，配合國家「十四五」規劃及2021施政報告提到，新界西北和新界北建設科技創新合作區都有助推動產業發展，利用科技帶動藝文發展。

JUMPSTARTER 2022由即日開始接受報名，並於今年11月28日截止。100強通過評判團評分甄選後，將於12月並進行比賽。最後入圍10強將於明年1月參與總決賽，角逐合計400萬美元（約3,113萬港元）投資額及不同獎項。該比賽項目的合作夥伴包括數碼港及科技園公司，也將參與聯合投資。

是次比賽的入圍名額由去年首20強增至100強，最後的10強隊伍也有機會參與由基金安排，在香港或大灣區其他城市內進行交流及/或市場調研活動。除了資金以外，也為初創提供不同的人脈及資源支持，像是專業服務支援等。只要有意於香港或以及大灣區內發展，並且開業少於五年的初創企業即可參加。

【本地創科】國際創業大賽香港分站賽　港代表下月鬥海外賽區　爭取進軍大灣區支援

責任編輯﹕黃顯晴

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