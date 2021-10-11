【樓市現象】確信一件事決心入市　同業主講價講到凌晨1點　終斥953萬買領都三房戶

買樓議價本是常事，但買家與業主洽議到深夜買樓就比較少見。近日有買家跟業主詳談多日後在凌晨時份拍板買入日出康城領都單位，原來只因其相信《施政報告》出台後，樓價將續升，於是決心把握時機入市換樓。

利嘉閣蔡庭勇表示，該行新近促成將軍澳日出康城領都7座（左翼）低層C室的二手成交，單位實用面積約730平方呎，採三房套連儲物室間隔，可望東南全山景。單位以953萬元易手，實用面積呎價約13,055元。代理指，買家是區內換樓客，《施政報告》出台後，心知樓市會一直向上，與業主經過多日洽談後，最於凌晨1點終拍板簽約購入，可見買樓決心非常大。

據了解，原業主於2009年12月，以約434.8萬元購入單位，持貨至今約12年，現轉手帳面獲利約518.2萬元，物業升值約1.2倍。

代理補充，上述成交為屋苑本月至今第3宗二手成交個案，屋苑目前約有210個單位放售，最低入場價由870萬元起。

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