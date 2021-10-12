【職場熱話】同事食飯不用公筷 經提醒表示「是但啦！唔記得咗」 網民：感到嘔心

疫情下，很多香港人的衛生意識提高了不少，例如聚餐時使用公筷，近日有網民於網上討論區發文，指之前與一名同事外出吃飯，多數都是一人叫一個餐，所以沒有發現甚麼大問題，但日前一起外出吃小菜時，樓主卻發現該名同事不喜歡用公筷，其個人衞生意識令人感到震驚。

按圖了解更多，樓主經歷：

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此貼文一出引來網民熱議，有人接受不到、感到嘔心，並坦言「無論有沒有疫情，如果叫小菜或飲茶，大家應用公筷。」、「如果同事不用公筷，真令人生氣。」、「不用公筷都不要夾菜給別人。」

另有人認同該同事不用公筷的理由，「很多時候會不記得。」、「用公筷很麻煩 ，換來換去。」

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責任編輯：陳頌潔