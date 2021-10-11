【諾貝爾獎】3美國學者奪經濟學獎 表揚用自然實驗處理社會問題

2021年度諾貝爾獎頒發最後1個獎項，由3名美國學者共同獲得今屆諾貝爾經濟學獎，分別為安格里斯特（Joshua D. Angrist）、加拿大出生的卡德（David Card）、及荷蘭出生的爾姆貝恩斯（Guido W. Imbens）。三人可攤分1,000萬瑞典克朗（約892萬港元）的獎金。諾貝爾經濟學委員會表揚卡德在對勞動經濟學作出實質貢獻，安格里斯特和爾姆貝恩斯則為因果關係分析的方法論作出貢獻甚大。

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諾貝爾委員會表示，社會科學中很多問題都涉及因果關係，例如移民影響薪金與就業水平的關係、教育如何影響個人未來收入等。鄰似問題因為沒有比較對象難以解答，但今年經濟學得獎者證明，可以用自然試驗回答類似問題。試驗利用類醫學臨床試驗方式，當中關鍵是按照情況產生改變，如偶發事件或政策變化，研究不同群體受不同對待的情況。

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卡德透過自然實驗，分析勞動力市場中最低工資、移民和教育程度的影響。他的實驗從1990年代初開始就挑戰傳統觀念，帶來新的分析和更多見解。當中包括提高最低工資水平未必會導致工作職位減少；新移民對本地居民收入亦有積極影響，雖然初代移民或會受負面效果影響；學生在學校得到的資源對未來職業生涯的成功，比以往想象中更為重要。

教育水平與收入水平

出生月份與收入水平

如何在自然實驗中導引出精準的因果結論

諾貝爾委員會承認，自然實驗中的數據往往難以理解。例如讓1組學生多接受1年的義務教育，與另一組不需要接受多1年義務教育的學生對比，出來結果不會完全一樣。部分學生無論如何都會繼續進修，但他們的教育價值觀往往不能代表整個群體。直至1990年代中期，安格里斯特和爾姆貝恩斯才成功解決上述問題，精準展示如何從自然試驗中，導引出來的結論的因果關係。

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經濟學獎委員會主席弗雷德里克松（Peter Fredriksson）讚揚，卡德研究社會的核心問題，結合安格里斯特和爾姆貝恩斯對方法論的貢獻，證實自然實驗能提供豐富的知識。3人的研究大大提高後人回答關鍵因果問題的能力，對社會大有裨益。

經濟學獎得獎科學家資料 姓名 卡德（David Card） 安格里斯特（Joshua D. Angrist） 爾姆貝恩斯（Guido W. Imbens） 出生 1956年生於加拿大圭爾夫 1960年生於美國哥倫布 1931年生於荷蘭燕豪芬 任職機構 美國加州大學柏克萊分校 美國麻省理工學院 美國史丹福大學 得獎原因 對勞動經濟學的實質貢獻 因果關係分析的方法論的貢獻 得獎比重 1/2 1/4 1/4

責任編輯：李俊儀