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【職場熱話】颱風日返工 黑仔整爛遮 反發現人間有愛

理財智慧 18:44 2021/10/11

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上星期，熱帶風暴「獅子山」吹襲本港，多區受到暴雨影響，打工仔返工難免濕身，情況狼狽。但最近有網民便在社交平台發帖文，分享自身在打風上班時，所遇到的窩心經歷。

請點擊下圖查看樓主經歷

    點擊圖片放大
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文章一出，立即引來一眾網民熱烈留言，表示感動、有正能量。當中有網民指出，「幫人和被幫人兩者都是樂事。後者知道感恩就做前者」。

另外，帖文令不少網民分享過往受人幫助的類似經歷，一網民指「幾十年前，我老婆大肚,落大雨無遮,有位好心女士送左把遮比我,此事銘記在心,幾十年黎如果有遮多,會送把比有需要既人無都會遮佢一段路去避下雨希望樓主會將大叔愛心傳承」。

但亦有網民表示曾經有過「騎呢」經歷，指「試過有一次落好大雨，我擔住把傘行行吓! 突然有人係我後面擔住我搏頭，我向右望，原來那個女人沒有蔕傘，我傘到佢過一段路之後，她自己走了」。

不過提到雨傘，相信不少人都會聯想到鬼神之說，有網民就曾經因為有心人給予的傘是店舖無人認領的雨傘，擔心會有污糟野，而把傘放在公司便算。

 

【職場熱話】 打工仔颱風天上班遲到 遭老闆粗口問候兼扣人工 網民：難道全公司只有你一位遲到嗎【下一頁

同場加映：【青姐話】一二三、紅綠燈、博反彈、要小心

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責任編輯：鍾倩婷

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