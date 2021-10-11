星凱‧堤岸原價加推134伙　一房折實638.8萬起　發展商︰最快本周六開售

星凱‧堤岸上周公布首張價單後反應熱烈，消息指項目指今累收約2萬票。發展商中州置業加推項目134伙應市，新一批單位涉及33伙一房、48伙兩房及53伙三房單位。

新一張價單，整批價單定價由751.6萬至2,768萬元，價單呎價介乎18,887至29,372元。以最高15%折扣率計，折實價由最平638.8萬元起，至最貴2,352.8萬元，折實呎價則由16,053至24,964元不等，折實平均呎價約21,168元。中洲置業營銷策劃總監楊聰永表示，星凱‧堤岸價單第2號加推單位集中在中高層，扣除景觀、樓層等因素後，屬原價加推。他又表示，周內將上載銷售安排，最快本周六（16日）起賣樓，而項目特色戶傾向以招標形式出售，開放式單位將會於進行賣樓後再以價單形式推出。

星凱‧堤岸示範單位圖片︰

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根據價單第2號顯示，新推出的第1座22樓B室，實用面積337平方呎，屬一房間隔，價單定價為872.9萬元，價單呎價則為25,902元，與項目首張價單的第1座21樓B室比較，兩個單位實用面積、間隔相同，樓下一層單位價單定價為868萬元，呎價25,757元，兩者價格水平相若。

資料顯示，星凱‧堤岸位於坳背灣街1至11號，鄰近東鐵火炭站，共提供1,335伙，實用面積由228至2,001平方呎不等，提供開放式至四房戶型，現時合共已推出402伙一至三房單位。項目預計關鍵日期為2023年3月31日。

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