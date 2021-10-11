【電影業復甦】《007：生死有時》首兩周全球票房錄23億　位列007系列作票房第四位

▲ 《007：生死有時》也9月30日於香港開畫，上周末也在美國正式上映。

荷里活電影陸續上映，《007：生死有時》也9月30日於香港開畫，上周末也在美國正式上映。據CNBC報道，《007：生死有時》為過去60年以來，位列該系列電影票房成績最佳的第四位。

當中，該電影於美國首周末預計有約5,600萬美元（約4.4億港元）的票房，包括周五的2,330萬美元（約1.8億港元）、周六的1,810萬美元，以及周日的1,450萬美元（約1.4億港元）。另外，全球方面已上映兩星期，錄得約3億美元（約23億港元）。

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然而，在疫情下《007：生死有時》首周末的票房成績，不及《毒魔：血戰大屠殺》。有分析師反映，這票房顯示觀眾現時未必選擇在周末入場看戲。

《007：生死有時》家喻戶曉。但報道分析，購買入場的觀眾主要為35歲以上的人士。惟較年長的觀眾，返回戲院看戲的速度較慢，佔票房較小一群。

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責任編輯：馬意文