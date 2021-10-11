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【有相睇】見單位全屋靚裝　年輕買家破頂價入市　作新婚之居

股樓投資 18:15 2021/10/11

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雖然近期市場多了蝕讓成交，但亦有個別屋苑誕下新高成交。利嘉閣吳玉蘭說，鰂魚涌康蕙花園2座高層E室，實用面積423平方呎，兩房一廁間隔，可眺望海景，近日以908萬元易手，成交價創屋苑兩房單位新高，實用呎價約21,466元。 

吳玉蘭補充，買家為一對年輕買家，打算購入單位作為新婚之用，見單位景觀開揚，可眺望海景，以及全屋靚裝，可以一買即住，不用再花時間及金錢裝修，故願意以高於市價購入單位。 

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據悉，原業主於2018年8月，以約796.8萬元購入上述單位，持貨3年，現帳面獲利約111.2萬元，物業期內升值14%。談到近期市況，代理說，上述單位是康蕙花園本月首宗二手成交個案，屋苑現時有19個單位放售，叫價由878萬元起。 

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撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 康蕙花園 利嘉閣
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