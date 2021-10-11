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【大行點睇】花旗指敏華大手回購具指標性　重申「買入」評級　料潛在升幅逾70%

股樓投資 17:51 2021/10/11

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花旗發表研究報告，指敏華控股(01999)上周五(8日)宣布以平均價11.03元回購540萬股，涉5,950萬元，敏華於明日(12日)起進入業績緘默期，是次回購屬2017年以來單宗規模最大。該行稱，是次回購反映公司對將於11月中旬公布的中期業績有信心，回購時機不代表公司股價短期見底，但對長線投資而言肯定是指標低位。現價仍遠高於2017至2020年間回購平均價(4.22至6.16元)，重申「買入」評級，目標價20元，以今日收市價計算，潛在升幅達74%。

敏華今日股價急升5.5%。

 

【聯想 992】 聯想回A夢碎 股價急挫13%

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同場加映﹕【溫股知新】恒指上升孖寶報捷 八大金剛最新部署

 

 

 

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撰文 : 周兆邦

敏華控股（01999） 港股

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