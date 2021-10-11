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【銀行股】 摩通睇好本地銀行股 具三大利好因素

股樓投資 17:46 2021/10/11

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摩通發表研究報告指，因地緣政治風險下降、本港宏觀經濟改善、以及利息前景等因素，料本地銀行股股價有上升空間，首選為恒生銀行（00011），其餘依次為滙豐控股（00005）、中銀香港（02388）及渣打集團（02888）。

【吉利汽車 175】 吉利控股旗下富豪汽車 擬年底前瑞典上市 集資29億美元【見下頁

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該行認為，滙豐於短期內將跑贏大市，因市場憧憬其或於第三季業績上公布股份回購計劃。中期而言，該行則看好恒生多於匯豐，因其在息口上升周期有更好的槓桿空間，而且英國的宏觀經濟仍存不確定性，或損害當地加息的空間，令匯豐的中期淨利息收入或下行。該行亦指，中銀香港受中國業務影響，而渣打則受新興市場業務影響，要留意兩者的業績表現。

同場加映﹕【溫股知新】恒指上升孖寶報捷 八大金剛最新部署

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記者：郭秀慧

渣打集團（02888） 本地銀行股 加息 新興市場 中銀香港（02388） 滙豐控股（00005） 恒生銀行（00011） 銀行

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【異動股】傳伊利考慮收購澳優　股價急升近8%　 里昂稱屬雙贏
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