【銀行股】 摩通睇好本地銀行股 具三大利好因素

摩通發表研究報告指，因地緣政治風險下降、本港宏觀經濟改善、以及利息前景等因素，料本地銀行股股價有上升空間，首選為恒生銀行（00011），其餘依次為滙豐控股（00005）、中銀香港（02388）及渣打集團（02888）。

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該行認為，滙豐於短期內將跑贏大市，因市場憧憬其或於第三季業績上公布股份回購計劃。中期而言，該行則看好恒生多於匯豐，因其在息口上升周期有更好的槓桿空間，而且英國的宏觀經濟仍存不確定性，或損害當地加息的空間，令匯豐的中期淨利息收入或下行。該行亦指，中銀香港受中國業務影響，而渣打則受新興市場業務影響，要留意兩者的業績表現。

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記者：郭秀慧