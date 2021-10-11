【異動股】傳伊利考慮收購澳優　股價急升近8%　 里昂稱屬雙贏

澳優(01717)今日股價急升近8%，近半月已累漲超30%。

近日內媒報道稱，乳業龍頭伊利（滬：600887）一直就澳優的潛在收購與銀行商討融資事宜，有關討論仍在進行中，不確定會否正式提購。澳優相關人士則迴應已留意到傳聞，信息以披露的公告為準，公司生產經營一切正常。大行里昂表示，澳優是嬰兒配方奶粉(IMF)市場領頭羊，若傳聞屬實，此次潛在收購將是雙贏局面。伊利可提高其IMF逾一成二市場份額，並且利用澳優在IMF市場領先地位，優化產品結構。

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