【好人好事】的士客拾銀包內藏$5000現金 與司機一致決定交警署 網民：以免有不法之徒據為己有

正所謂「路不拾遺是美德」，若果在的士拾到錢，你會如何處理？近日有網民於網上社交平台發文，指上周五（8日）乘的士時，在後座拾到一個銀包，內有5000元現金，樓主發現並即時告訴司機，你猜故事的發展是…

按圖了解更多，樓主經歷：

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【疫情熱話】單親男司機為養家 假日帶兒子開工 貼紙條望乘客勿舉報 【下一頁】

此貼文一出引來網民討論，有人覺得樓主不應該表揚司機，反而乘客拾獲失物要交給司機，「根據《道路交通(公共服務車輛)規例53條》，乘客拾獲失物要交給司機。」、「如果我是司機，一定『落旗』報警，並表示有乘客拾到銀包，拒絕交給司機。」，亦有人覺得樓主做得好，特別是點清現金數目並拍照證明，同時交換雙方電話，「樓主做得好，以免有些不法之徒會據為己有。」

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責任編輯：陳頌潔