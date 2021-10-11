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新西蘭強制醫護12月前打疫苗 奧克蘭延長封城多一周

環球社會熱點 18:05 2021/10/11

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新西蘭為加快控制當地新冠肺炎疫情，新西蘭政府周一（10日）宣布強制所有教師及醫護人員接種新冠疫苗，教師及醫護人員分別需要在12月及1月前完成疫苗接種。此外，新西蘭總理阿德恩亦表示，決定延長最大城市奧克蘭封城措施最少一周。

Moderna僅捐約100萬劑給窮國 被批不負責 【下一頁】

新西蘭疫情反應部長希普金斯（Chris Hipkins）表示，雖然絕大部分醫護人員及教師已接種新冠疫苗，但由於他們有需要與尚未批准接種疫苗的病人及幼兒接觸，為杜絕感染新冠病毒風險，因此要求醫護及教師強制接種疫苗。

新規定下，所有醫生、藥劑師、護士以及其他醫護人員需於12月前完成接種新冠疫苗。學校教師及學前教育工作者亦需在1月前完成疫苗接種。

悉尼結束107日封城 民眾出門慶祝 【下一頁】

新西蘭最大城市奧克蘭（Auckland）周一再增35宗本地新冠確診，當地至今已錄得超過1,600宗感染病例。總理阿德恩（Jacinda Ardern） 同日亦宣布，延長奧克蘭封城措施最少一星期。

新西蘭有約238萬人已完成接種新冠疫苗，佔當地合資格接種民眾57%。當局承諾9成民眾完成接種疫苗，即可解除封城。

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責任編輯：郭麗明

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