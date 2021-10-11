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【買樓理財】25年前以「送贈契」形式得到業權　現減價過百萬元　低市價賣樓

股樓投資 17:45 2021/10/11

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有業主為了盡快沽貨套現，不惜減價過百萬元，以低市價出售單位。美聯物業吳志輝說，美孚新邨百老匯街58號極高層單位，三房間隔，實用面積791平方呎，望內街景，據悉，單位原叫價1,000萬元，由於業主急賣，故減價132萬元，終以868萬元易手，實用呎價約10,973元，屬低市價成交。 

資料顯示，原業主於1996年7月以「送贈契」形式得到業權，持貨至今約25年。談到近期市況，代理說，美孚新邨10月份暫錄約5宗成交，平均呎價約13,759元。 

把物業以饋贈方式贈與他人，稱為「送贈契」，雖然交易價格為零，但稅局會以該物業的市場價值徵收相應的印花稅。值得留意的是，「送贈契」物業往往較難於短期內轉售，原因是買家購置送契樓或難找得銀行承辦按揭，但上述業主持貨25年後才轉售，料買家不會受影響。 

星凱·堤岸「深鐘興奮價」推出　折實最低呎價15,790元　一房折實入場價617.4萬起【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

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