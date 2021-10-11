Netflix與Walmart合作　出售《魷魚遊戲》等熱門節目周邊商品

外媒《Fortune》報道，沃爾瑪（Walmart）今日宣布，將設立網站專門出售Netflix的商品，標誌著這家串流媒體巨頭，在發展零售業務踏出一大步。這是Netflix首次在另一家商店的網站上創建專門的品牌區域，而是次合作並未擴展到沃爾瑪的實體店。

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報道指，迪士尼等荷里活電影公司所銷售的商品深受喜愛，年銷售額高達數十億美元。由於Netflix今年初用戶增長緩慢，一直受到不少壓力，該公司希望圍繞這些熱門的商品銷售額，有助於提高收入。

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本月2日起，Netflix透過自家的網上商站，出售諸如《怪奇物語》（Stranger Things）和《魷魚遊戲》（Squid Game）等熱門節目相關的商品，同時沃爾瑪計劃推出 「Netflix Fan Select」，讓劇迷投票選出他們想要的商品。

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