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【大行點睇】花旗料銀娛上季EBITDA同業中最佳　行業至2023年才回復疫情前水平

股樓投資 17:35 2021/10/11

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花旗發表研究報告指出，內地與澳門疫情捲土重來，令澳門第三季賭收按季跌約26%，因此行業稅息折舊及攤銷前盈利(EBITDA)下降料不令市場意外。在此充滿挑戰的季度，根據該行估計，澳門整體將表現出韌性及設法實現收支平衡，預期6個賭場營運商中，有4個營運商基於成本控制得宜而將錄得正面的EBITDA。

而在賭股中，該行首選銀娛(00027)  ，料其第三季EBITDA表現為同業中最佳，估計澳博控股(00880)由於旗下全新綜合渡假村「上葡京」於期內開業，料季度EBITDA虧損顯著擴大。

此外，該行預測澳門全年賭收為893億澳門元，相當於2019年約31%的水平，估計至2022年將按年恢復約88%，至1,680億澳門元，預期行業EBITDA至2023年才可恢復至疫前水平。

 

【聯想 992】 聯想回A夢碎 股價急挫13%

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撰文 : 周兆邦

銀河娛樂（00027） 港股

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