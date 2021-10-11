【大行點睇】花旗料銀娛上季EBITDA同業中最佳　行業至2023年才回復疫情前水平

花旗發表研究報告指出，內地與澳門疫情捲土重來，令澳門第三季賭收按季跌約26%，因此行業稅息折舊及攤銷前盈利(EBITDA)下降料不令市場意外。在此充滿挑戰的季度，根據該行估計，澳門整體將表現出韌性及設法實現收支平衡，預期6個賭場營運商中，有4個營運商基於成本控制得宜而將錄得正面的EBITDA。



而在賭股中，該行首選銀娛(00027) ，料其第三季EBITDA表現為同業中最佳，估計澳博控股(00880)由於旗下全新綜合渡假村「上葡京」於期內開業，料季度EBITDA虧損顯著擴大。

此外，該行預測澳門全年賭收為893億澳門元，相當於2019年約31%的水平，估計至2022年將按年恢復約88%，至1,680億澳門元，預期行業EBITDA至2023年才可恢復至疫前水平。

【聯想 992】 聯想回A夢碎 股價急挫13%

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

同場加映﹕【溫股知新】恒指上升孖寶報捷 八大金剛最新部署

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機