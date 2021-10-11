【人幣定存】人幣定存短中長息趨相同成新趨勢 最高齊享2.8厘

▲ 富融今天狠削3個月人民幣定存0.28厘、至2.4厘，跟半年及一年看齊。

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圓規來勢洶洶，最快或於今晚颱風又再襲港，令離岸人民幣拆息暫高企難下，短中長期拆息今天（10月11日）皆超逾3.3厘或以上，暫有3行調整人民幣定期存款息，當中兩間中小行加息搶存，包括交銀香港新推半年及一年人幣定存享2.18厘年息，入場費僅兩萬元（人民幣，下同）；該行另有相同存期年息更達2.48厘，門檻更低至1萬元，至於3個月人幣定存年息亦有2.48厘，但起存額要求50萬元。同日，華僑永亨全面上調進場費兩萬元的短中長期人幣定存年息0.05厘，目前最高息是半年期的2.45厘，但維持起存額等值10萬港元、一年有2.7厘之選。專家除了緊盯風暴突襲及周四（14日）重陽假期、令拆息續挾升外，且聚焦內地於下周一（18日）公布第3季GDP前，會否於本周先降準，冀穩經濟。

不過，騰訊 （00700） 、港交所 （00388） 及工銀亞洲有份的虛擬銀行富融（Fusion Bank），卻狠削3個月人幣定存年息，從2.68厘劈0.28厘，新息率至2.4厘，跟半年及一年人幣定存看齊，但其起存額僅1元起。相比短中長息之冠的富邦，須等值30萬港元才有3個月、半年及1年的2.8厘年息。

1年港元定存最高息0.85厘【下一頁】

招商永隆司庫蕭啟洪今午回應本報查詢指，維持今年底人民幣介乎6.5至6.55預測。

此外，全城聚焦下周一（18日）港交所推A股期貨，以及內地公布第3季國內生產總值（GDP），大行如花旗料只升4.9%。但外電指，外資Market Securities料內地上季GDP幾近零增長，只微升0.3%，較彭博早前綜合中位數的悲觀預期只升1.1%為低。花旗銀行財富管理業務高級投資策略師陳正犖回應本報查詢指，因應內地最新的限電措施、及個別內房企業信貸危機，將內地第3季經濟增長預測降至4.9%，第4季預測亦降至4.5%，全年預測為8.2%。

但陳正犖補充，內地經濟壓力加劇，變相令人行有機會擴大寬鬆政策，相信會頻密出招，例如或提前至本月再調低存款準備金率50個點子，又可能會將2022年部分按揭貸款額度，提早至2021年第4季度發放。再者，2022年把中期借貸便利利率（MLF）、或1年貸款市場報價利率（LPR），有機會調低0.25厘。况且， 內地又可能進一步加快實施財政政策，以促進基建投資。

另方面，專家對第4季GDP預測，花旗料升4.5%，恒生銀行 （00011） 首席經濟師薛俊昇早前對媒體說料升5%。

瑞銀：限電或拖低內地今季GDP半個百分點【下一頁】

至於對內地今年全年的GDP預測，巴克萊料放緩至只升6%，僅達總理李克強今年初的保守預期；野村料升7.7%、高盛料升7.8%。另有3行估計可「保8」：渣打、恒生及美銀齊料升8%，暫以花旗最樂觀，料升8.2%。

那邊廂，對明年內地GDP預測，外電早前引述花旗指，相信僅錄得4.9%升幅，美銀料升5.3%，渣打料升5.6%。而放眼較長線，暫僅美銀對2023年有預測，料升5.8%。

內地今年首季GDP按年勁漲18.3%，次季升幅已急回至7.9%。分析指，5大陰霾累第3季經濟增長下行壓力甚大，分別為：（1）樓市乃內地的經濟命脈，恒大 （03333） 引爆的內房危機，（2）限電的緊箣咒，（3）強監管、（4）基數效應，以及（5）疫情嚴峻令歐美經濟放緩等。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪