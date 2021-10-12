【英國王室】哈里好帶挈？ 美國初創公司估值翻倍

英國哈里王子脫離王室後，與夫人梅根及子女移居美國開始新生活，更獲初創公司BetterUp聘請。英國傳媒發現，BetterUp在哈里加盟後發展蒸蒸日上，獲得眾多新投資，公司估值更是翻一倍。

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英國《每日郵報》報道，哈里（Prince Harry）獲聘後，BetterUp成功獲眾多投資人支持，集資2.2億美元（約17億港元），公司估值大幅增加一倍至約34億美元（約265億港元）。

據悉一眾投資者大有來頭，包括協助管理Facebook創辦人朱克伯格（Mark Zuckerberg）與Twitter創辦人多爾西（Jack Dorsey）的投資公司Iconiq Capital，以及阿布扎比主權基金Mubadala投資公司。

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哈里今年3月獲BetterUp聘請為「首席影響力專員」（chief impact officer），主要負責提升預防精神疾病的關注，產品銷售方針及慈善活動建議。BetterUp客戶包括Google、希爾頓酒店集團，娛樂製作公司華納兄弟（Warner Bros.）。

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責任編輯：吳漢培