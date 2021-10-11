【職場熱話】 大學畢業生對生活感無望 打工得過且過 網民：做人不要太灰

香港的樓價高，物價又高，因此現時有不少年輕人對生活感到十分的消極，認為無論怎樣努力也沒有用，因此他們索性放棄自己。近日有網民於網上討論區發文，指自己身邊有一位剛畢業了2年的同學對自己的未來感到十分消極。

他指其同學經已不會幻想自己有升職加人工的機會，也不曾考慮轉工或進修，日子只是得過且過，而其原因是他認為香港的經濟根本沒有好過，基本上只有會計、採購、 金融、物流或政府工才有前途，而其他行業在香港也不值錢，因此他不想再奢望太多，決定要平平凡凡地過日子。

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此貼文一出後，引來網民熱議，有一些人，指「現時周圍也是大學生，要看看他是修讀甚麼課目的。」，「他只是選錯了科目。」，「在香港做護士也能月入4萬。」。也有人，指「叫你那位同學再讀其他的科目吧。」，「讀專課一定能袋袋平安。」。

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另有網民分享，指「自己剛出社會時月薪也沒有2萬，但後來因運氣不錯，月薪升到現時十多萬，而升不升職其實沒甚麼大不了，敢要求加人工才是成功的第一步，因此做人不要太灰，人生有很多可能性的。」。

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責任編輯：關海儀