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【吉利汽車】吉利9月銷量「6連跌」跌18%　新能源車近兩年首破萬

股市 17:20 2021/10/11

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【吉利汽車】吉利9月銷量「6連跌」跌18%　新能源車近兩年首破萬

吉利汽車 （00175） 公布，9月汽車總銷量按年跌18%至103,936輛，為連續6個月錄得按年跌幅，但新能源汽車單月銷量達11177輛，為吉利汽車近兩年首次重上「月銷一萬」水平。吉利汽車解釋，部分地區疫情和芯片（晶片）全球供應短缺持續影響交付量。

吉利汽車首9個月汽車銷量為921,796輛，按年增長縮至5%，僅達全年銷售目標153萬輛的60%。

吉利李書福進軍手機 確認武漢設辦公室，可見【下一頁】

吉利汽車9月出口量佔8013輛，按年少1%；本土銷量就佔95,923輛，按年少19%。以車型類別計，轎車﹑運動型多用途車（SUV）及多用途汽車（MPV）的總銷量分別為39,409輛﹑ 63,781輛及746輛。

吉利汽車與同系富豪（Volvo）合資的領克品牌，月內銷售佔15,823輛，按年跌16%。吉利表示，上月「領克01 HEV（混合動力汽車）」和「領克01 PHEV（插電式混合動力汽車）」出口至歐洲的付運量為2000輛，首9個月出口量為7950輛，累計向使用訂閱模式的歐洲用戶交付1990輛汽車。

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編輯：麥德銘

 

港股 汽車股 晶片 銷售 吉利汽車（00175）

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