能源價格續升　跟追油股會否買得太遲？

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【吉利汽車】吉利9月銷量「6連跌」跌18% 新能源車近兩年首破萬
能源價格不斷上升，現價追買美股能源股會否買得太遲？石油股與石油ETF又點揀？「美股專家」馮宏遠（Thomas）為你分析。立即點擊收看／收聽。
重溫《ET開市直擊》美股陰霾暫消 趁反彈應減磅離場？【按此】
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00：00 - 港股焦點速覽 第四季可重新建倉？
00：50 - 美股上日市況速報＋港股ADR表現
02：00 - 亞太外圍早段市況速報
02：34 - 美國9月非農新增職位比預期少怎解讀
04：47 - 減買債會否再挾升美國十年期國債孳息？
05：51 - 若債息挾上2厘有何啟示？投資者要換馬？
07：47 - 美國債務上限爭議憂慮暫緩 有幾利好美股
09：08 - 美聯儲局落實減買債對市場影響較大
09：41 - 美股市寬雖弱但動力足 留意資金科技、能源、金融股資金分布改變*
10：36 -能源價格續上升 美股能源股仍可追入？
14：42 - 能源股點揀？馮宏遠逐隻數
16：09 - 港股開市前市況速報
17：44 - 「魷魚遊戲」對Netflix股價有幾利好？
23：20- ET個股推介：藥明生物 （02269）
25：49 - 觀眾問股：聯想 （00992） 擱置「回A」高位買入怎辦
27：54 - 港股重上二萬五 短綫走勢點睇
31：31 - 美股 （03690） 被罰金額比預期少 利淡因素已消？
34：48 - 觀眾問股：阿里巴巴 （09988） 148元有貨要止賺嗎？
35：56 - 觀眾問股：小米 （01810） 27.5元買入可以返家鄉嗎？
37：00 - 觀眾問股：恒基 （00012） 上望34元有可能嗎？
38：13 - 觀眾問股：新世界發展 （00017） 升穿廿天線上望多少？
40：16 - 觀眾問股：蘋果（APPL.US）可以重新部署嗎？
43：15 - 觀眾問股：亞馬遜（AMZN.US）股價長期橫行應沽出？
44：57 - 觀眾問股：Occidental Petroleum（OXY.US）買賣策略跟進
47：35 - 觀眾問股：Unity Technologies（U.US）買賣策略跟進
50：19 - 觀眾問股：ESG投資大主題 如何揀直ESG股？
54：13 - 觀眾問股：中國水務 （00855） 買賣策略跟進
55：35 - 觀眾問股：藥明生物 （02269） 買賣策略跟進
59：04 - 觀眾問股：中生製藥 （01177） 買賣策略跟進
01：00：24 - 觀眾問股：信義玻璃 （00868） 高位買入短綫操作如何？
01：02：01 - 本周有機會只有三日市？投資取態如何？
01：06：52 - 港股早段市況速報
01：08：16 - 科技股續造好 應要止賺嗎？
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欄名 : 3分鐘睇股